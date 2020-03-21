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Gürcistan Devlet Başkanı, Borçalı Türklerinin Nevruz Bayramı'nı kutladı

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Borçalı Türklerinin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak bir kez daha "Evde kalın" çağrısında bulundu.

21.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:45
Gürcistan Devlet Başkanı, Borçalı Türklerinin Nevruz Bayramı'nı kutladı
Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Borçalı Türklerinin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak bir kez daha "Evde kalın" çağrısında bulundu.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya hesabı üzerinden ülkesinde yaşayan Borçalı Türklerini Nevruz Bayramı münasebetiyle tebrik etti. Zurabişvili, "Müslüman vatandaşlarımızı Nevruz bayramı vesilesiyle tebrik ediyoruz. Gelin hepimiz bu virüsü yenmek için evde kalalım" paylaşımında bulundu.

Gürcistan'ın güneydoğusundaki Kvemo Kartli bölgesinde bulunan ve Borçalı Türklerinin çoğunlukla yaşadığı Marneuli ve Gardabani kentlerinde her yıl geleneksel olarak coşkuyla kutlanan Nevruz Bayramı bu yıl korona virüs nedeniyle iptal edilmişti. - TİFLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Nevruz Bayramı, Gürcistan, Güncel

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