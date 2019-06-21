21.06.2019 12:06
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Gürcistan Devlet Başkanı: "Tiflis'teki protestolar yalnızca Rusya'nın yararınadır"

Gürcistan Devlet Başkanı: "Tiflis

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, "Rusya bizim düşmanımız ve işgalcidir, bir kere daha söylemek isterim ki ülke ve toplumdaki parçalanma ve iç çatışma Rusya'dan başka hiç kimsenin çıkarına değil" dedi.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, "Rusya bizim düşmanımız ve işgalcidir, bir kere daha söylemek isterim ki ülke ve toplumdaki parçalanma ve iç çatışma Rusya'dan başka hiç kimsenin çıkarına değil" dedi.

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili başkent Tiflis'teki Parlamento binası önünde gerçekleştirilen protestolara ilişkin açıklama yaptı. Gürcistan'da iç çatışmayı destekleyenlerin "Rus politikasını" destekleyenler olduğunu kaydeden Zurabişvili, "Rusya bizim düşmanımız ve işgalcidir bir kere daha söylemek isterim ki ülke ve toplumdaki parçalanma ve iç çatışma Rusya'dan başka hiç kimsenin çıkarına değil" dedi.

Dün akşam saatlerinde Tiflis'te yapılan Ortodoks Parlamentolararası Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Rus heyet protesto edilmişti. - TİFLİS
Kaynak: İHA
salome , tiflis , gürcistan , rusya , Politika

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