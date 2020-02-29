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Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, dünyaya korku salan Korona virüs salgınına karşı tıbbı maske takarak halk otobüsüne bindi ve #SafetynotFear hashtagiyle sosyal medya kampanyası başlattı.

29.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:50Gürcistan Devlet Başkanından, Korona virüse karşı maskeli önlem
Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, dünyaya korku salan Korona virüs salgınına karşı tıbbı maske takarak halk otobüsüne bindi ve #SafetynotFear hashtagiyle sosyal medya kampanyası başlattı.

Gürcistan'da Korona virüs vakalarına rastlanmasıyla harekete geçen Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, #SafetynotFear hashtagiyle maske takıp otobüse bindiği fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Korkulmaması gerektiğini belirten Zurabişvili, "İnsanlara göstermeliyiz ki güvenlik sakin ve tedbirli olmaktır" ifadelerini kullandı. - TİFLİS

Gürcistan, Güncel

Kaynak: İHA

29.02.2020 12:41:32