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Gürcistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu'na teşekkür etti

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Türk mevkidaşı Mevlut Çavuşoğlu'na Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunda yaptığı açıklama için teşekkür etti.

23.01.2020 19:55 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:55Gürcistan Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu'na teşekkür etti
Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Türk mevkidaşı Mevlut Çavuşoğlu'na Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunda yaptığı açıklama için teşekkür etti.
Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'na Gürcistan'ın NATO üyeliğine ilişkin desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Zalkaliani paylaşımında, "Gürcistan'ın NATO'ya katılmaya yönelik yorulmak bilmeyen çabalarını desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Gürcistan'ın şu anda karşı karşıya olduğu sorunlar gözönüne alındığında desteğiniz çok önemlidir. Biz NATO üyeliğine büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Gürcistan'ın NATO'ya katılımının önemli olduğunu ifade etmişti.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan, Güncel

Kaynak: İHA

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