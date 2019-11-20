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Gürcistan Halk Dansları Topluluğu Nevşehir'de sahne aldı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde, Gürcistan Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

20.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:32Gürcistan Halk Dansları Topluluğu Nevşehir'de sahne aldı
Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri etkinlikleri çerçevesinde, Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilki düzenlenen etkinlik, Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Gürcistan Halk Dansları Topluluğu bünyesindeki Megobroma ve Sametou gruplarınca gösteri sunuldu.

Ülkelerine ait yöresel kıyafetlerle sahneye çıkan, yaşları 8-17 arasında değişen grup üyelerinin sahne performansı beğeniyle izlendi.

Gösteri sonunda Nevşehir Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir tarafından grup üyelerine günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Gürcistan, Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Kaynak: AA

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