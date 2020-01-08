Haberler » Ekonomi » Gürcistan hamsisi tezgahları süslüyor - Ekonomi

Gürcistan hamsisi tezgahları süslüyor

Gürcistan karasularında Ordulu balıkçılar tarafından avlanan hamsi, tezgahlarda bollaşmaya başladı.

08.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:19Gürcistan hamsisi tezgahları süslüyor
karasularında Ordulu balıkçılar tarafından avlanan hamsi, tezgahlarda bollaşmaya başladı. Uzun bir sürenin ardından tezgahları süsleyen hamsinin fiyatı ise günden güne değişebiliyor.

Gürcistan karasularında birkaç gündür avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, memleketlerine hamsi göndermeyi sürdürüyor. 'in sınırları içerisinde neredeyse yok denilecek kadar az olan ve Gürcistan taraflarında bol miktarda avlanan hamsinin fiyatı, değişkenlik de gösterebiliyor. Uzun bir aranın tezgahlarda neredeyse yok denecek kadar az satılan ve 25 liraya kadar yükselen hamsi, Gürcistan'da avlanmaya başlanınca 15 liraya kadar düştü. Balıkçılar, insanların hamsiye hasret kaldıklarını ancak talebin de düşük olduğunu söyledi.

"Hamside inişli-çıkışlı günler başladı"

Ordulu balıkçılardan Aydın Ceylan, "Hamside inişli-çıkışlı bir dönem başladı. Bu hamsi Gürcistan'dan geliyor ama sonuçta Karadeniz sularında besleniyor. Bizim bölgemizde şuanda hamsi yok, teknelerimiz orada tutup yolluyorlar. İnsanlar Gürcistan'dan geldiği için yenilmeyecek zannediyor ama yeniliyor. Çünkü orası da Karadeniz, hemen sınırımıza yakın bir yerde. Şuanda hamsi fiyatı günden güne değişiyor. Bugünlük 15 lira, üstü olur ama aşağısı da olmaz" dedi.

Ceylan ayrıca, bazı balık çeşitlerinin de hava şartlarından dolayı az avlandığını belirterek, "İstavrit 20, mezgit 25, barbun 30-40 levrek 35-30, çupra 35-50, somon 30 liradan satılıyor. Şuanda talep düşük ama insanların özellikle bu soğuk havalarda bol bol balık tüketmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. - ORDU

Karadeniz, Gürcistan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:30  Bursa Ticaret Borsası - Ekonomi
15:26  Rapor: Euro Bölgesi ekonomisi gelecek dönem toparlanacak - Ekonomi
15:23  Paladyum yüzde 2.32 artışla yeni rekor düzeyini gördü - Ekonomi
15:19  Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı 28 Mayıs'ta - Ekonomi
15:19  Euler Hermes Kobi İklimi Raporu’nu açıkladı - Ekonomi
14:45  TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Ekonomi
14:25  Kapatılacak olan Gebze'deki Honda fabrikası çalışanları, tazminatlardaki kesintiler nedeniyle yargıya başvurdu - Ekonomi
13:47  Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar - Ekonomi
13:00  Nissan CEO'sunun Atatürk Havalimanı'nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - Ekonomi
12:15  Ziraat Katılım, sıfır konutlar için kredi faizini yüzde 0,79'a indirdi - Ekonomi
8.01.2020 15:36:23