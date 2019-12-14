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Gürcistan'ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını devralması başkentte kutlandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, on binlerce kişi, Gürcistan'ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını devralmasını coşkuyla kutladı.

14.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:24Gürcistan'ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını devralması başkentte kutlandı
'ın başkenti Tiflis'te, on binlerce kişi, Gürcistan'ın Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını devralmasını coşkuyla kutladı.
İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin organizasyonuyla Özgürlük Meydanı'nda ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen on binlerce kişinin katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Hükümet yetkililerinin de katıldığı programda konser verildi.
Programda konuşan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkesinin 90'larda yeniden bağımsızlığına kavuşmasıyla Avrupa Birliği ile entegrasyon için somut adımlar atmaya başladığını söyledi.
Bu yolda çeşitli zorluklarla karşılaştığını buna rağmen bu yoldan asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Gakharia, "Biz bunu başaracağız, yolumuza devam edeceğiz ve bu yol bizim Avrupa'da nihai zafer yolumuz olacak." dedi.
Gürcü Hayali partisi Başkanı milyarder Bidzina İvanişvili ile partinin Genel Sekreteri ve Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze de birer konuşma yaptı.
Kutlama nedeniyle şehir merkezindeki bazı ana cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Gürcistan, Fransa'nın Strazburg kentinde 27 Kasım'da düzenlenen resmi törenle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını devralmıştı. Konseyin karar organı olan Bakanlar Komitesi, tüm üye devletlerin dışişleri bakanları ya da Strazburg'da bulunan daimi temsilcilerden oluşuyor.
Komite, Avrupa Konseyi'nin izleyeceği politikalar, faaliyet programları ve bütçesini onaylıyor.
Gürcistan'ın dönem başkanlığı Mayıs 2020'ye kadar sürecek.

Avrupa Konseyi, Gürcistan, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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