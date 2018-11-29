Gürcistan'ın İlk Kadın Cumhurbaşkanı

Gürcistan
'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun galibi yüzde 59.54 ile bağımsız olarak mücadele eden kadın aday Salome Zurabişvili oldu.
Gürcistan'da halk Cumhurbaşkanını son kez doğrudan seçmek için dün sandığa gitmişti. Gürcistan'da halk ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6 yıl boyunca görev yapacak isme karar verdi. Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de son bulurken şu ana kadar oyların yüzde 99'u sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi aldığı yüzde 59.54 ile bağımsız olarak mücadele eden kadın aday Salome Zurabişvili oldu. Muhaliflerin adayı Grigol Vashadze
ise oyların 40.46'sını elde etti. İlk turda 615 bin 624 oy alan Zurabişvili ikini turda oylarını iki katına çıkarırken, ilk turda 601 bin 188 oy olan Vashadze ise beklenenden daha kötü bir sonuç elde etti. Merkez
Seçim Komisyonu'na (MSK) göre, 28 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda 1 milyon 647 bin 878 kişi sandık başına giderken ikinci turda 1 milyon 975 bin 845 seçmen oy kullandı. Bu sayı toplam seçmen sayısının yüzde 56.23'ünü oluşturdu.
Birleşik Ulusal Hareketi (UNM) liderliğindeki bir koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Grigol Vashadze, muhalefet partilerinin bugün yerel saatle 18.00'de ortak bir toplantı gerçekleştireceklerini duyurdu. Vashadze, "Destekçilerimizi planlarımız hakkında bilgilendirmeye karar verdik. Saat 18.00'de bir meclis toplayacağız" dedi. Vashadze, muhalefet destekçilerine toplantıya katılma çağrısında bulundu. Grigol Vashadze'nin açıklaması, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili
'nin seçimlerin meşruluğunu sorgulaması ve kitlesel protestolar çağrısında bulunması sonrasında geldi.
Gürcistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin göreve başlama töreni 16 Aralık
'ta yapılacak.
Anayasaya göre seçilen Cumhurbaşkanının yemin töreni, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki üçüncü Pazar günü gerçekleştiriliyor. - TİFLİS
29 Kasım 2018 Perşembe 10:51