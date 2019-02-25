Gürcistan'ın Sovyetler Birliğince İşgalinin 98. Yıldönümü Anıldı

Kaynak: İHA

Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesinin 98. yıldönümü sebebiyle bayraklar yarıya indirilerek ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesinin 98. yıldönümü sebebiyle Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anma törenleri gerçekleştirildi. Devlet dairelerinde ve kamu tesislerinde bayraklar yarıya indirildi.Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, Savunma Bakanı Levan İzoria, Sovyetler Birliği ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden askerler için Tabakmela'da dikilen anıtı ziyaret etti. Yaşamını yitiren askerler için çelenk bırakıldı, devlet marşı çalındı.Törenin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Bugün bizim için unutulmaz. Savaş bitmiştir, ancak Gürcistan için mücadele henüz bitmedi. Biz bu bağımsızlığı bugüne getirdik. Bunun için sadece minnettar olmamalı, aynı zamanda onları her gün hatırlamalıyız" dedi.Gürcistan 26 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten üç yıl sonra 1921'de Kızıl Ordu tarafından işgal edilmişti. Gürcistan Parlamentosu'nun 21 Temmuz 2010 tarihli kararına göre, 25 Şubat Sovyet İşgali Günü olarak ilan edilmişti.Sovyetler Birliğinin dağılma sürecine girmesiyle Gürcistan da 1991 yılında tekrar bağımsızlığını ilan etmişti. - TİFLİS