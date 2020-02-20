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Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze TTSO'yu ziyaret etti Açıklaması

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, "Trabzon da Gürcistan ile yakın ilişkiler içinde olan önemli bir kentimiz. İlişkilerimizi daha da güçlü kılmak ve özellikle ticaret hacmimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

20.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:57Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze TTSO'yu ziyaret etti Açıklaması
'ın Başkonsolosu Gela Japaridze, "Trabzon da Gürcistan ile yakın ilişkiler içinde olan önemli bir kentimiz. İlişkilerimizi daha da güçlü kılmak ve özellikle ticaret hacmimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Japaridze, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.
Buradaki konuşmasında, Gürcistan ve Türkiye'nin güçlü bağlara sahip sınır komşusu iki ülke olduğunu belirten Japaridze, Trabzon'un önemine işaret etti. Japaridze, "Trabzon da Gürcistan ile yakın ilişkiler içinde olan önemli bir kentimiz. İlişkilerimizi daha da güçlü kılmak ve özellikle ticaret hacmimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Hacısalihoğlu da göreve yeni atanan Japaridze'ye başarı diledi.
Trabzon ve Gürcistan arasındaki ticari ilişkilere değinen Hacısalihoğlu, "Trabzonlu iş adamlarının Batum başta olmak üzere Gürcistan ile yoğun ekonomik ilişkileri bulunuyor. Bu hacmi artırmak için yapılacak her türlü çalışmayı destekleyeceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından Hacısalihoğlu, Japaridze'ye ziyaretinin anısına plaket takdim etti.

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Gürcistan, Trabzon, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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