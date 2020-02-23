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Gürcistan, İran'a uçuşları askıya aldı

Gürcistan hükümetinin kararı ile İran'a hava yoluyla ulaşım geçici olarak askıya alındı.

23.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:30Gürcistan, İran'a uçuşları askıya aldı
hükümetinin kararı ile 'a hava yoluyla ulaşım geçici olarak askıya alındı.
İran'da yayılan korona virüsü çevre ülkelerde paniğe neden olurken, Gürcistan İran uçuşlarının askıya alındığını duyurdu. Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın korona virüsünün Gürcistan'a yayılmasını önleyen tedbirler çerçevesinde alındığı belirtildi.
Yapilan açıklamada, "Karara göre, bu aşamada İran'dan Gürcistan'a yolcu akışı durdurulacak. İran havayolları şirketlerine Gürcistan'daki İranlı turistlerin vatanlarına dönmesi için gereken koşullar oluşturulacak" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Şu anda, kara sınırı harekete açık kalacak, ancak katı kısıtlamalar uygulanacak ve bu konuda komşu ülkelerle aktif olarak çalışacağız. Gürcistan hükümeti gelişmeleri izliyor ve komşu Ermenistan ve Azerbaycan ile çalışmaya devam ediyor. Gelecekte, ihtiyaç ortaya çıkarsa, kara sınırındaki hareket kısıtlamasını dışlamayacağız" denildi.
Bu açıklamadan önce gazetecilerin korona virüsüne ilişkin sorularını yanıtlayan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, "Gürcistan'da korona virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm mekanizmalar çalışıyor" demişti.
(İlkin Hüseynov/İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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