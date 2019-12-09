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Gürcistan İş Kadınları Derneği Başkanı Maisuradze: "MÜSİAD herkes için çok önemli partnerdir"

Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan ve Asya-Afrika Ticaret ve Sanayi Odası ve Gürcistan İş Kadınları Derneği Başkanı Ekaterine Maisuradze, "MÜSİAD sadece benim için değil herkes için çok önemli bir partnerdir.

09.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:57
'da faaliyet gösteren Gürcistan ve Asya- Ticaret ve Sanayi Odası ve Gürcistan İş Kadınları Derneği Başkanı Ekaterine Maisuradze, "MÜSİAD sadece benim için değil herkes için çok önemli bir partnerdir." dedi.
Gürcistan ve Asya-Afrika Ticaret ve Sanayi Odası, Gürcistan İş Kadınları Derneği ile MÜSİAD Tiflis Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
MÜSİAD Tiflis Şubesi'nde düzenlenen imza törenine MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel ile Maisuradze ve MÜSİAD Tiflis Şubesi yetkilileri katıldı.
İş birliği protokolünü AA muhabirine değerlendiren Maisuradze, Gürcistan'da ve dünyanın çeşitli noktalarında iş kurmak isteyenlere destek verdiklerini kaydederek, bugün MÜSİAD ile imzalanan protokolün bu açıdan son derece önemli olduğunu belirtti.
"MÜSİAD bizim için dünya çapında herhangi bir ülkede iş yapmak isteyen girişimcilere yardım etmemiz için bir garantidir." diyen Maisuradze, özelikle Asya ve Afrika'da MÜSİAD ile etkili iş birliği yapmak için söz konusu anlaşmanın yapılmasının önemini vurguladı.
Maisuradze, "MÜSİAD sadece benim için değil, herkes için çok önemli bir partnerdir. Hangi ülke olursa olsun oraya gittiğimde biliyorum ki orada benimle her türlü iş birliğinde bulunacak ve güzel sonuçları getirecek işleri yapabilen MÜSİAD beni karşılayacaktır." dedi.
Özgür Yücel ise bugün Türkiye ile Gürcistan'ın ekonomik ilişkilerine önemli katkı sağlayabilecek bir protokol imzaladıklarını ifade ederek, "Gürcistan Türkiye'nin hem stratejik ortağı hem ekonomik hem ticari ve hem kültürel bağlarının güçlü olduğu bir partner. Bizim için bu partnerlik çok önemli. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda 3 milyar dolar olacak." diye konuştu.
Yücel, bu kapsamda MÜSİAD ile Gürcistan'da yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmanın önemli olduğunu kaydetti.
Yücel, MÜSİAD'ın yurt içinde 88, yurt dışında ise 224 noktayla dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna dikkati çekti.
Gürcistan İş Kadınları Derneği Başkanı Maisuradze:

Gürcistan, Afrika, Asya, Güncel

Kaynak: AA


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