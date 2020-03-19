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Gürcistan koronavirüsle ilgili tedbirleri artırıyor

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla yarından itibaren market, benzin istasyonu ve eczaneler hariç tüm işletmelerin kapatılacağını bildirdi.

19.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:38
Gürcistan koronavirüsle ilgili tedbirleri artırıyor
Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla yarından itibaren market, benzin istasyonu ve eczaneler hariç tüm işletmelerin kapatılacağını bildirdi.
Başkent Tiflis'te toplanan Güvenlik Konseyi Toplantısı'na başkanlık yapan Gakharia, basına yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulduğunda olağanüstü hal ilan edilmesini de değerlendirdiklerini belirterek, şimdilik buna gerek kalmadığını ifade etti.
Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla yarından itibaren market, benzin istasyonu ve eczaneler hariç tüm işletmelerin kapatılacağını belirten Gakharia, halka gerekmediği sürece dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu.
Gürcistan'da Kovid-19 vakasının görüldüğü kişi sayısı 40'a, karantinaya alınan kişi sayısı bin 592'ye çıktı.

Kaynak: AA

Etiketler : Gürcistan, Güncel

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