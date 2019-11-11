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Gürcistan plakalı araçlarda kaçak içki ve kaçak sigara ele geçirildi

Ordu'da iki Gürcistan plakalı araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve kaçak içki ele geçirildi.

11.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:24Gürcistan plakalı araçlarda kaçak içki ve kaçak sigara ele geçirildi
'da iki plakalı araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak sigara ve kaçak içki ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara ve içki satışına yönelik yapılan çalışmalarda, Gürcistan plakalı bir araçta yapılan aramada zula halinde 33 karton (330 paket) gümrük kaçağı sigara, 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Araca el konulurken araç sürücüsü Gürcistan vatandaşı hakkında mahkeme tarafından adli kontrol kararı verildi.

Yine bir başka Gürcistan plakalı bir minibüsten inen ellerinde poşetlerle inen 3 Gürcü vatandaşı takibe alındı. Ellerinde poşetlerle Bucak Mahallesi'nde bir binaya girerken yakalanan kişilerin üzerinde ve yanlarındaki torbalarda yapılan aramada 94 karton (940 paket) gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 Gürcistan vatandaşından 2'si hakkında adli kontrol kararı verilirken 1 kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan Fatsa ilçesinde ise bir ihbarı değerlendiren ekipler tarafından tekel bayisi iş yerinde yapılan aramada 17 adet kaçak içki ele geçirildi. İş yeri sahibine 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - ORDU

Gürcistan, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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