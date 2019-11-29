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Gürcistan plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:43
'un ilçesinde plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ordu kara yolunda şüphe üzerine Gürcistan plakalı bir tırı durdurdu.
Tırda arama yapan ekipler, 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar buldu. Ekipler, tırda bulunan M.K, C.K. ve İ.S'yi gözaltına gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Gürcistan plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Gürcistan, Tekkeköy, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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