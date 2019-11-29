Haberler » 3. Sayfa » Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı - Haber

Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:46Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı
'da plakalı bir tırda yapılan aramada 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu karayolunda yapılan operasyonda Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Gürcistan, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:16 Gaziosmanpaşa'daki cinayetin detayları ortaya çıktı
18:15 Londra'da bıçaklı saldırı alarmı
18:12 Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı
18:04 Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
18:03 Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
21:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
29.11.2019 18:22:33