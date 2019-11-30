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Gürcistan plakalı tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada ele geçen 12 kilo 100 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

30.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:34Gürcistan plakalı tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
'da plakalı bir tırda yapılan aramada ele geçen 12 kilo 100 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu-Samsun kara yolunda yapılan operasyonda Gürcistan'dan İstanbul'a giden Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Gürcistan, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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