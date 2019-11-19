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Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale

Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahaleGürcistan, (DHA)- Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi parlamento önünde protesto edildi.

19.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:54
polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale
Gürcistan, (DHA)- Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi parlamento önünde protesto edildi. Gürcistan polisinin, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.
Başkent Tiflis'te binlerce kişi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermemesi üzerine parlamento binası önünde toplanarak, hükümeti protesto etti. Göstericilerin, erken seçim talep ettiği belirtilirken, polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.
Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale

Parlamento, Gürcistan, Güncel

Kaynak: DHA


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