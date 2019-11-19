Haberler » Güncel » Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale - Haber

Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi parlamento önünde protesto edildi.

19.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:08Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale

'ın başkenti Tiflis'te, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi parlamento önünde protesto edildi. Gürcistan polisinin, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Başkent Tiflis'te binlerce kişi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermemesi üzerine parlamento binası önünde toplanarak, hükümeti protesto etti. Göstericilerin, erken seçim talep ettiği belirtilirken, polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.



Parlamento, Gürcistan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:02 Tarihi kalenin surları zamana dayanamadı
12:02 Tekirdağ'dan kısa kısa
12:01 DHA YURT BÜLTENİ - 7
12:01 Bitlis'te güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri
12:00 İsrail güçleri Kudüs'teki yetim okulu ve eğitim müdürlüğü binasını bastı
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
20.11.2019 12:02:57