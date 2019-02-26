Gürcistan Rusya ile Diplomatik İlişkileri Yeniden Tesis Etmemekte Kararlı

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Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Rusya ile diplomatik ilişkilerinin olmadığını belirterek, "Rusya topraklarımızı işgal etmeye devam ettiği sürece de olamayacak." dedi.Başbakan Bakhtadze, başkent Tiflis'teki Hükümet Binası'nda bakanlar kurulu öncesi düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.Bakhtadze, Rusya ile ilişkilere yönelik bir soru üzerine, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin mevcut olmadığını hatırlattı. Başbakan Bakhtadze, Moskova ve Tiflis arasında sadece Cenevre Uluslararası Müzakereleri ve İnsani İhtilaf Önleme ve Müdahale Mekanizmaları kapsamında diyalog yürütüldüğünü, söz konusu görüşmelerin de sadece ekonomik ve insani boyuta sahip olduğunu belirtti.Rusya'nın Gürcistan'a yönelik işgal politikasını sürdürdüğünü ve bu yüzden bu ülkeyle diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Bakhtadze, "Bizim Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerimiz yok ve topraklarımızı işgal etmeye devam ettiği sürece de olamayacak. Bu bizim temel prensibimizdir." dedi.Rusya Federasyonu, Rusya ve Gürcistan arasında 2008 yılında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmaların ardından, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanımıştı.Gürcistan hükümeti ise Rusya'nın tanıma kararının ardından Moskova ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.