Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gürcistan'ta mahsur kalan 10 işçi WhatsApp'tan yardım istedi

KARS'ın Arpaçay ilçesinden Gürcistan'ın Tiflis kentine çalışmaya giden ancak koronavirüs salgını nedeniyle geri dönemeyen 10 işçi, yakınlarına gönderdikleri WhatsApp mesajıyla yardım istedi.

04.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:08
Gürcistan'ta mahsur kalan 10 işçi WhatsApp'tan yardım istedi

KARS'ın Arpaçay ilçesinden Gürcistan 'ın Tiflis kentine çalışmaya giden ancak koronavirüs salgını nedeniyle geri dönemeyen 10 işçi, yakınlarına gönderdikleri WhatsApp mesajıyla yardım istedi.

Arpaçay ilçesi ve bağlı köylerde yaşayan 10 arkadaş, yaklaşık 3 ay önce inşaatlarda çalışmak için Tiflis'in Ortachala bölgesine gitti. Kamil Aydemir, Ali Asker Tazegül, Onur Aydemir, Y. Doğukan Aydemir, Eyüp Aydemir, Osman Aydemir, Erkan Gezen, Fesi Eser, Oran Bal ve Sedat Bal adlı arkadaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle Ortachala'da mahsur kaldı.

Gürcistan hükümetinin uyguladığı karantina tedbirleri kapsamında yaklaşık 20 gün önce bir pansiyona yerleşen 10 arkadaş, Aktaş Sınır Kapısı kapatıldığı için Türkiye'ye dönemiyor. Paraları da tükenmek üzere olan arkadaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntülerini WhatsApp aracılığıyla Arpaçay'daki yakınlarına göndererek, yardım istedi.

Görüntüde grup adına konuşan Kemal Aydemir, pansiyonda mahsur kaldıklarını, yaptıkları iş karşısında paralarını da alamadıklarını anlattı. Aydemir, yetkililere seslenerek, bir an evvel bulundukları yerden kurtarılmayı beklediklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gürcistan, Arpaçay, İşçi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gürcistan'ta mahsur kalan 10 işçi WhatsApp'tan yardım istedi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump’ın son çıkışına kimse anlam veremedi Haberler
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'ın son çıkışına kimse anlam veremedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’da toplu ulaşım yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da toplu ulaşım yasaklandı
CHP’li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü Haberler
CHP'li isim, koronavirüs salgınına yenik düştü
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş’tan hayırseverlere çağrı Haberler
İhtiyaç sahipleri rahatlayacak! Mansur Yavaş'tan hayırseverlere çağrı
Bakan Koca, ’Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul’a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Haberler
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti Haberler
Arkadaşların kız kavgası kanlı bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

16:04: Niğde'de karantinadaki Mehmet Güven'e 4'üncü yaş sürprizi - Haber 16:04: Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri "Pes" dedirtti - Haber 16:04: Araban'da yağışlar nedeniyle daha önce kuruyan bazı derelerden su aktı - Haber 16:03: Köpeği kediye saldırttı, kedinin yuvasını tekmeledi - Haber 16:03: Kızılay'ın merhamet eli bütün şehri kucaklıyor - Haber 15:49: Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu - Haber 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:56: Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi - Haber 14:38: Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi - Haber 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu - Haber 13:07: Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler