15.06.2019 09:54
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Gürcistan uyruklu kadın boğularak öldürüldü

Gürcistan uyruklu kadın boğularak öldürüldü

Antalya'da Gürcistan uyruklu kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Antalya'da Gürcistan uyruklu kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki 5 katlı evin birinci katından kötü kokular geldiğini fark eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.
Merdiven yardımıyla pencereden içeriye giren itfaiye ve polis ekipleri, hareketsiz halde bulunan Gürcistan uyruklu 61 yaşındaki Ketevan Katamadze'nin öldüğünü belirledi.
Boğularak hayatını kaybettiği öğrenilen Katamadze'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Antalya, Gürcistan, Güncel

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