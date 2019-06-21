21.06.2019 13:05
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Gürcistan uyruklu kadının boğularak öldürülmesi

Antalya'da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya 'da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 61 yaşındaki Katevan Katamadze'nin Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki evinde boğularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
İlçedeki yaklaşık 100 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının 61 yaşındaki emekli bekçi M.K. olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri, şüpheliyi Antalya Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.
Evli ve 3 çocuk babası zanlının, Katamadze ile Ali Çetinkaya Caddesi'nde yürüyüş yaparken tanıştığı, aralarında çıkan tartışma sırasında kadını iple boğduğu iddia edildi.
Sinan Mahallesi'nde 6 gün önce bir apartmanın 5'inci katından kötü kokular geldiğini belirten bina sakinleri, polisten yardım istemişti. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Katamedze'yi boğularak öldürülmüş halde bulmuştu.Gürcistan uyruklu kadının boğularak öldürülmesi
Kaynak: AA
Antalya , Gürcistan , Güncel

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