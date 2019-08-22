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Gürcistan ve ABD doğrudan uçuşlar konusunda müzakerelere başlıyor

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, "Eylül ayında Gürcistan ve ABD arasında direkt uçuşlar konusunda müzakerelere başlayacağız" dedi.

22.08.2019 13:25 Gürcistan ve ABD doğrudan uçuşlar konusunda müzakerelere başlıyor
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, "Eylül ayında Gürcistan ve ABD arasında direkt uçuşlar konusunda müzakerelere başlayacağız" dedi.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava gazetecilere yaptığı açıklamada, Eylül ayında Gürcistan ve ABD arasında direkt uçuşlar konusunda müzakerelerin başlayacağını söyledi. Eylül ayı başında ABD'yi ziyaret edeceğini söyleyen Turnava, "Ziyaret kapsamında iki büyük ABD direkt uçuşlar konusunda müzakereler yapılacak. Gürcistan ve ABD arasında doğrudan uçuşlar stratejik ve ticari açıdan çekicidir" ifadelerini kullandı.

Turnava, ABD'deki müzakerelerin başarılı olacağına dair umutlarını dile getirdi. - TİFLİS

Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan, Ekonomi, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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