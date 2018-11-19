Gürcüce Dil Kursu Açıldı!

Bursa ili İnegöl ilçesinde Türkiye'de Halk Eğitim merkezinde açılan Gürcüce dil kursu olarak ilk olma özelliğine sahip Gürcü Dil kursuna vatandaşların ilgisi büyük.

Ortaokulların 6.ncı sınıfından itibaren seçmeli ders olarak okutulabilen Gürcüce dil dersi artık Halk Eğitim merkezlerinde "Dil Kursu" programı kapsamında öğretilebilecek. Her kesimden 60 öğrencinin katıldığı İnegöl Halk Eğitim Merkezindeki gürcüce dil kursu 12 haftalık program çerçevesinde 120 saatlik ders olarak 3 ayrı sınıfta devam edecek.

Türkiye genelinde ilk defa İnegöl'de hayata geçirilen bu programın bitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

Toplam 33 harften oluşan Gürcü alfabesini öğrenen kursiyerlerimizin metin okuma aşamasına geldiğini söyleyen Gürcüce Dil öğretmeni Abdullah Tataroğlu," Halen yeryüzünde kullanılan 14 alfabeden biri olan Gürcü Alfabesinin kökeni M.Ö. 300.ncü yıllara dayanmaktadır. Gürcü asıllı öğrencilerimizin yanı sıra toplumun her kesiminden kurslara iştirak eden kursiyerler, Gürcistan ile Türkiye arasında kültürel köprü oluşturmanın heyecanı içerisinde çalışmaktadırlar. Devletimizin tanıdığı bu güzel imkânlarla eğitim almanın mutluluğunu yaşayan kursiyerlerimiz Gürcüceyi iyi düzeyde öğrenip Gürcistana seyahat etmeyi planlamaktadırlar" dedi.

İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Nedim Sevim,"Dernek olarak,İnegöl'de yaşayan gürcü asıllı vatandaşlarımıza ana dillerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla İnegöl Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa gürcüce dil kursu düzenlediklerini " söyleyen Başkan Nedim Sevim," Gürcistanın Batum bölgesinden göç ederek İnegöl'e yerleşen atalarımızın ana dili Gürcüce alfabesini okuyup yazmasını öğrenerek gürcü kültürünü yaşatmak istiyoruz" dedi.