Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gürdoğan'dan ihracatçılara "Devletin sunduğu imkanları iyi değerlendirin" çağrısı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracatçıların bu zor dönemde devletin ihracatçılara sunduğu imkanların iyi değerlendirilmesini istedi.

01.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:05
Gürdoğan'dan ihracatçılara
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, ihracatçıların bu zor dönemde devletin ihracatçılara sunduğu imkanların iyi değerlendirilmesini istedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürdoğan "Tüm dünyayı kasıp kavuran ve can kayıpları yanında dünya ekonomisine de büyük darbe vuracak, son yılların en büyük kabusu olan Korona virüsü (covid 19) salgınının ülkemiz ekonomisi üzerindeki tahribatının önlenmesi amacıyla devletimiz tarafından ihracatçılarımıza, iş dünyasına ve vatandaşlarımıza yönelik alınan önlemler ve sunulan ekonomik paketlerin krizin yol açtığı olumsuzlukların giderilmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İhracatçılara yönelik alınan önlemlerin ihracatçılarımız tarafından en iyi şekilde değerlendirilmesi halinde, kayıplarımızın kısa sürede telafi edileceğini; ihracat ve ekonomimizin salgının kontrol altına alınması ile çok hızlı bir şekilde toparlanacağını umuyoruz" dedi.

Özellikle bu dönemde devletin banka kredilerine yönelik sunulan yeni kredi imkanları ile kredi vadelerindeki uzatmaya yönelik kararlarına özellikle özel bankaların sıkı sıkıya uymalarını, ihracatçı ve iş dünyasına yönelik yapıcı bir tutum içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Gürdoğan, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında özellikle ihracatçının bankası olan Türk Eximbank tarafından şu an piyasada en uygun faiz oranı şartlarında ve 720 gün (2 yıl) vadeli ve tek seferde ödemeli reeskont döviz kredisinin ihracatçımıza can simidi olacağını ve tüm ihracatçılarımızın bu krediye başvuru için Trabzon Eximbank Şubesine başvuru yapmalarını önerdi. Yine Eximbank'ın daha önce kullanılan reeskont kredilerinin geri ödemelerinde Eximbank'ın 90 gün öteleme yapması, ihracat taahhütlerini 1 yıl uzatmasının da ihracatçımıza önemli bir rahatlama sağladığını belirten Gürdoğan, ayrıca, aracı bankalar üzerinde kullandırılan sevk öncesi ihracat kredilerinde de Eximbank'ın Vade Uzatımı yaparak 1 Nisan 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 (dahil) tarihine kadar vadesi gelecek kredilerin 180 güne (6 aya) kadar vade uzatımı yapması ve taahhüt sürelerinin de aynı şekilde ötelenmesinin önemli olduğunu ve bu konuda da özel bankaların ihracatçıya yardımcı olmaları gerektiği söyledi.

Gürdoğan, dün Merkez Bankası tarafından açıklanan destek paketleri içinde de reeskont kredileri için ihracatçıya ayrı bir limit olarak Türk Lirası üzerinden 360 gün vadeli yeni bir kaynak açıklamasının da çok önemli olduğunu ve uygulanan piyasa faiz oranlarına göre daha düşük faiz oranından kullandırılacak bu krediye de ihracatçılarımızın hem Eximbank ve hem de özel ve kamu bankaları üzerinden başvuruda bulunmalarını istedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Eximbank, Ahmet Hamdi, İhracat, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Gürdoğan'dan ihracatçılara 'Devletin sunduğu imkanları iyi değerlendirin' çağrısı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Ekonomi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Ekonomi
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak Ekonomi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak
Dolar 2018 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum Ekonomi
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
VakıfBank’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev bağış Ekonomi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:45: Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz - Ekonomi 13:44: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi 13:39: Korona virüs üretmelerine engel olmuyor - Ekonomi 13:37: Hilton Bomonti sağlık çalışanlarına açıldı - Ekonomi 13:36: Rusya ve ABD enerji bakanları petrol piyasalarındaki durumu görüştü - Ekonomi 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 11:54: Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:35: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek - Ekonomi 11:28: Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:52: Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber