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Güre'ye bisiklet yolu yapılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'ne bisiklet yolu yapılacağı açıklandı.

03.10.2019 15:23Güre'ye bisiklet yolu yapılıyor
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'ne bisiklet yolu yapılacağı açıklandı.

Güre yolunun asfalt çalışmasının yapılmasının ardından Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından içerinde bisiklet ve yürüyüş yollarının yer aldığı çevre düzenlemelerinin ihale süreci tamamlandığı öğrenildi. Çevre düzenlemeleri kapsamında hayata geçirilecek proje içerisinde, 2 bin 200 m2 yürüyüş ve koşu yolu, 2 bin 200 m2 bisiklet yolu yer alacak. Toplamd yüz bin metrekare yeşil alandan oluşacak projenin çalışmalarına önümüzdeki hafta içerisinde başlanacağı açıklandı. Belediye Başkanı Hasan Arslan, ilçenin cazibe merkezi olması için yoğun gayret içinde olduklarını bildirdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güre, Güncel

Kaynak: İHA

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