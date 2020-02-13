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Güreş antrenörü, fırına kayakla gitti

ERZINCAN'ın Üzümlü ilçesinde güreş antrenörü Muammer Halepli, yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde bir süre kayakla kaydıktan sonra fırından ekmek alarak eve gitti.

13.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:06Güreş antrenörü, fırına kayakla gitti

ERZINCAN'ın ilçesinde güreş antrenörü Muammer Halepli, yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde bir süre kayakla kaydıktan sonra fırından ekmek alarak eve gitti.

Üzümlü ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen güreş antrenörü Muammer Halepli, kayak takımlarıyla akşam saatlerinde sokağa çıktı. Yaklaşık 30 dakika boyunca sokaklarda kayan Muammer Halepli, eve gitmeden fırına uğrayarak ekmek aldı. O anlar, Halepli'nin bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilçe merkezinde kayan Muammer Halepli, "Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde her sene gerçekleştirmiş olduğumuz kayak keyfini tekrar gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İlçenin coğrafi olarak dağın yamacına kurulmasından dolayı biz de bunun nimetlerinden faydalanıyoruz. Kar yağdığında cadde ve sokaklar kayak pistine dönüşüyor. Gece araçların olmadığı saatlerde sokak ışıklarının altında kayak yapıyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 dakika kadar ilçe merkezinde kayan Muammer Halepli, eve giderken fırından ekmek almayı ihmal etmedi.



Üzümlü, Güncel

Kaynak: DHA

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