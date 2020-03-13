Güreş Fedarasyonu sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı
Türkiye Füreş Federasyonu, koronavirüs salgını ile ilgili sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi.
13.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:31
Türkiye Füreş Federasyonu, koronavirüs salgını ile ilgili sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi.Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 13 Mart (Cuma) tarihi itibarıyla sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca durdurulmuştur."- İstanbul
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Kaynak: DHA
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Spor
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