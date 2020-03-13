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Güreş Fedarasyonu sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı

Türkiye Füreş Federasyonu, koronavirüs salgını ile ilgili sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi.

13.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:31
Güreş Fedarasyonu sportif faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı

Türkiye Füreş Federasyonu, koronavirüs salgını ile ilgili sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 13 Mart (Cuma) tarihi itibarıyla sportif faaliyetlerin tamamı ikinci bir açıklamaya kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca durdurulmuştur."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Spor

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