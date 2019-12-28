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Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2019'u değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2019'u rekorlarla kapattıklarını belirterek, "Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik." dedi.

28.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:02 Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2019'u değerlendirdi Açıklaması
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2019'u rekorlarla kapattıklarını belirterek, "Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik." dedi.
2019'u değerlendiren Aydın, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandıklarını hatırlatarak, "2019 yılında Avrupa'da büyük bir rekora imza attık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık. 70 yıl aradan sonra 6 şampiyon çıkardık. Tabiri caizse Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik." ifadelerini kullandı.
Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise arzuladıkları başarılara ulaşamadıklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:
"2019 Dünya Şampiyonası gerçekten çok önemli bir şampiyonaydı. Orada sadece madalya için değil olimpiyat kotası için de mücadele ettik. Ama maalesef istediğimizi elde edemedik. Bunun iki sebebi var; birincisi Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz büyük başarının rehaveti, ikincisi ise Kazakistan'ın ev sahipliğini fazlaca kullanması. Sadece biz değil, şampiyonada mücadele eden tüm ülkeler de alınan sonuçlardan şikayetçiler. Geçtiğimiz haftalarda Dünya Güreş Birliği, İstanbul'da bir toplantı yaptı ve onlar da bu durumdan memnun olmadıklarını dile getirdiler. Çünkü orada anormal kotalar alındı. Güreş adına üzücü bir şampiyona oldu."
Aydın, artık tamamen olimpiyatlara odaklandıklarını vurgulayarak, "Güreşte en büyük hedef olimpiyatlara katılmak değil, olimpiyatlarda madalya kazanmaktır. Olimpiyat tarihine bakıldığında en çok madalyayı güreşte kazandığımızı görüyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da en çok madalyanın güreşten gelmesi için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.
2016 Rio Olimpiyatları'na göre her sıklette kota sayısının düştüğüne işaret eden Aydın, "12 kota bekliyoruz, bu 8'in altına düşmemeli. 2016 Rio Olimpiyatları'nda her sıkletin kotası 23'tü, şimdi 16'ya düştü. 12 sporcuyla olimpiyatlara katılırsak çok iyi neticeler alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Aydın, olimpiyatlarda kadınlarda altın madalya kazanmak istediklerinin altını çizerek, "Kadınlar kategorisinde güçlü sporculara sahibiz. Kadınlarda olimpiyat madalyamız yok. Takıma baktığımızda kadınlarda altın madalya kazanabileceğimiz güreşçilerimiz var. Yasemin Adar, Buse Tosun, Elif Jale Yeşilırmak, Evin Demirhan gibi başarılı isimler var. İnşallah Tokyo'da şeytanın bacağını kıracağız." ifadelerini kullandı.
Uzun vadeli planlamalar yaptıklarına değinen Aydın, şunları kaydetti:
"Şu an 2020 OIimpiyatları'na yoğunlaşmış durumdayız ama şimdiden 2024 Olimpiyatları için rezerv kadro çalışmalarımız sürüyor. Kadınlar, grekoromen ve serbest stilde yetenekli bir kadromuz var. Bu güreşçilerimiz bol bol maç yaparak her geçen gün çok daha iyi duruma gelecekler. Eğer başarılı olmak istiyorsanız sadece bugünü değil geleceği de düşünüp planlarınızı ona göre yapmalısınız. Mesela Kerem Kamal, Dünya Güreş Birliği tarafından en yetenekli sporcu seçildi. Ülkemizden bir sporcunun dünyanın en yetenekli güreşçisi seçilmesi bizleri çok gururlandırdı."

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Kaynak: AA

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