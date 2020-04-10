Güreş Federasyonu'ndan anlamlı ziyaretler

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın direktifleriyle harekete geçen güreş il temsilcileri, 65 yaş ve üzeri eski güreşçileri ziyaret ediyor.

Her gün Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunan 65 yaş ve üzeri eski güreşçiler ziyaret edilerek ihtiyaçları soruluyor. Bugün de eski güreşçiler Recep Çanakçı, Yaşar Efe, Mustafa Avcı, Sefer Baygın, Nabi Bayram, Yunus Pehlivan, Yusuf Demir Hamza Yazgan, Sıddık Yazgan, Mustafa Gökay, Adil Tümör ziyaret edildi. Özellikle Çorum'daki ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Çorum güreş antrenörlerinden Abbas Eker ve Spor Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Karakuş eski güreşçilerle bir araya geldi.

Güreşçiler hayatlarında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Yıllardır bizim kapımızı çalan yoktu. Federasyon Başkanımız Musa Aydın sayesinde böyle zorlu günlerde hatırlanmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.