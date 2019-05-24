24.05.2019 09:30
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Güreş Grand Prix'inde Türkiye şampiyon

Güreş Grand Prix

ANKARA/DHA İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Memorial Güreş Grand Prix Turnuvası'nda grekoromen stilde Türkiye 3 altın, 4 gümüş,3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu.

ANKARA/DHA 

İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Memorial Güreş Grand Prix Turnuvası'nda grekoromen stilde Türkiye 3 altın, 4 gümüş,3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu. 
Milli güreşçilerin dereceleri şöyle; 
55 kiloda 1. Hakan Murat Çankaya 2. İtalyan Freni 3. Doğuş Ayazcı oldu. 
60 kiloda Ahmet Uyar, Koreli Seunghak Kim'e   (5-0) yenilerek gümüş madalya kazandı 
63 kiloda Mehmet Çekele, Macar Erik Torba'yo  (5-4) yenerek altın madalya kazandı 
67 kiloda Hacı Karakuş, Rus Azamat Akhmedov'a (7-1) yenilerek gümüş madalya kazandı 
82 kilodaBurhan Akbulak, Hintli Gurpreet Sıngh'e (9-4) yenilerek gümüş madalyada kaldı. 
87 kiloda Doğan Göktaş - Avrupa şampiyonu Macar Victor Lorincz'e (5-1) yenilerek gümüş  madalyanın sahibi oldu. 
130 kiloda Osman Yıldırım - Macar Avrupa 2.si Balint Lamı (3-0) yenerek altın madalya kazandı 
Bronz madalya müsabakaları:  
63 kiloda Kadir Kamal, Koreli Kyunghoon Kim'e 2-0, 72 kg Selçuk Can, Ahmet Yılmaz'ı (3-1) yenerek bronz madalya kazandı. Doğuş Ayazcı'da Nordic sisteminde üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu. 
Böylece grekoromen milli takımımız turnuvada  3 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu. 

 


 


Türkiye, Spor
Kaynak: DHA


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