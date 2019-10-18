Haberler » Güncel » Güreş için yetiştirilen boğa, sahibini öldürdü

Güreş için yetiştirilen boğa, sahibini öldürdü

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Hasan Koç (49), güreşmesi için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğanın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti.

18.10.2019 21:12Güreş için yetiştirilen boğa, sahibini öldürdü

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Hasan Koç (49), güreşmesi için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğanın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Koç, güreşlere katılması için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğayı, gezdirmeye çıkardı. Boğa, gezinti sırasında Hasan Koç'a boynuz darbeleriyle saldırarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin yardımıyla boğanın elinden kurtarılan Hasan Koç, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Çarıklar Mahallesi, Germencik, Hasan Koç, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:35 Demir grup sivasspor maçından fotoğraflar
22:32 Barış Pınarı Harekatı bölgesine özel harekat desteği
22:30 Terör propagandasına tutuklama
22:21 - Fransa Dışişleri Bakanı, Barzani ile görüştü
22:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Semih Yalçın'a taziye ziyareti
22:13 Emine Erdoğan: "3 yılda 280 bin çocuğumuza sıfır atık eğitimi verilmesi hedefleniyor"
22:13 Şehit astsubay Tevfik Ayhan Gençleşen'in ismi kütüphanede yaşatılacak
18.10.2019 22:35:55