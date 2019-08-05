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Güreş Milli Takımı'ndan Polonya'da 8 madalya

Kazakistan'da eylül ayında düzenlenecek dünya şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Türkiye Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takımları, Polonya'daki Uluslararası Zilkovski-Pitlinski Güreş Turnuvası'nda toplam 8 madalya kazandı.

05.08.2019 09:47 Güreş Milli Takımı'ndan Polonya'da 8 madalya
Kazakistan'da eylül ayında düzenlenecek dünya şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Türkiye Grekoromen ve Serbest Güreş Milli Takımları, Polonya'daki Uluslararası Zilkovski-Pitlinski Güreş Turnuvası'nda toplam 8 madalya kazandı.
Milli güreşçiler, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Zilkovski-Pitlinski Güreş Turnuvası'nda serbest stilde 3 altın, 1 bronz; grekoromen stilde ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu. Dünkü müsabakalarda, serbest stilde 70 kiloda Haydar Yavuz, Kazak rakibini; 74 kiloda Yakıp Gör de Polonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı. Grekoromen stilde ise 77 kiloda Fatih Cengiz Polonyalı rakibinin maça çıkmaması üzerine hükmen galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde 86 kiloda Fatih Erdin ise Polonyalı rakibini 3-2 yenerek bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 67 kiloda Hacı Karakuş ve serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar ise rakiplerine yenilerek beşinci oldu.
Turnuvayı Türk Grekoromen Milli Takımı ikinci, Serbest Güreş Milli Takımı ise üçüncü sırada tamamladı.



Kazakistan, Polonya, Spor

Kaynak: DHA

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