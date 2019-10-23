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Güreş: Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası

Malatya'da düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri Gençler A-B Kategorisi Güreş Şampiyonası başladı.

23.10.2019 17:20Güreş: Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası
Malatya'da düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri Gençler A-B Kategorisi Güreş Şampiyonası başladı.
Battalgazi Spor Salonu'ndaki şampiyonada sporcular serbest ve grekoromen dalda mücadele etti.
Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün süren şampiyonaya katılan okullara ve centilmence mücadele eden sporculara teşekkür etti.
Branşlarında birinci olan sporcuların 18-20 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak grup şampiyonasına katılacağını anlatan Aslan, sporculara başarılar diledi.
Müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve antrenörler izledi.

Battalgazi, Malatya, Spor

Kaynak: AA

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