Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri Tamamlandı

10 Mart Pazar günü Demir Karamancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan Güreş Genç Erkekler (18-20 yaş) Greko-Romen Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçme Müsabakaları sona erdi.
Kayseri Şeker Spor, Denge Demir Karamancı Spor,Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünden 27 sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça çetin mücadelelere sahne oldu.
Sıkletlerinde ilk iki dereceyi alan sporcuların 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığı İl Seçmesi Müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle;
55 kg-Özkan Yağmur - Kayseri Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
60 kg-Furkan Koçak -Kayseri Şeker spor
63 kg- Emrah Sarıyar-Kayseri Şeker Spor
67 kg- Ekrem Sarıyar-Kayseri Şeker spor
72 kg-Kadir Altuntaş-Talas GHSE Kulübü
77 kg-Alican Pakır-Kayseri Merkez MTAL
82 kg-Mustafa Kılıç-Kayseri Merkez MTAL
97 kg-Hacı Mehmet Özgül-Kayseri Şeker Spor
130 kg-Resul Gürpınar-Kayseri GHSEK - KAYSERİ
Kayseri, Anadolu Lisesi, Türkiye, Spor
Kaynak: İHA