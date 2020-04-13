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Güreşçi 4 kardeş, antrenmanlarını evde yapıyor

Güreşle uğraşan Muhammed (19), Şahan (18), Fatih (14) ve Şahin Acar (13) kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine, çalışmalarını evde sürdürüyor.

13.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:04
Güreşçi 4 kardeş, antrenmanlarını evde yapıyor
Güreşle uğraşan Muhammed (19), Şahan (18), Fatih (14) ve Şahin Acar (13) kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine, çalışmalarını evde sürdürüyor.
Türkiye , Balkan ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunan Acar kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyup, evlerinin bahçesinde formlarını korumak için antrenman yapıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan kardeşlerden Muhammed Acar, güreşe yaklaşık 8 yıl önce Batman Petrolspor Kulübünde başladığını, ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne transfer olduğunu, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlara geçici olarak ara verilmesi sonrası da bir ay önce memleketi Batman'a döndüğünü söyledi.
20 yaş altında oldukları için dışarıya çıkamadıklarını belirten Muhammed, "Evimizin bahçesinde ve damında antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası ertelendi. Fakat biz yine de antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hedefim 2020'de Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na, ardından 2024'teki olimpiyat oyunlarına katılıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.
Şahan: "Daha iyi dereceler kazanmaya çalışacağız"
Kayseri Şekerspor Güreş Takımı'nda yer alan Şahan Acar, salgın nedeniyle Batman'a geldiğini aktararak, "Evde ağabeyim ve kardeşlerimle beraber imkanlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şekilde formumuzu korumaya çalışıyoruz. Çok iyi hazırlanıp, daha iyi dereceler kazanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.
Batman Petrolspor Kulübünde spora devam eden Fatih ve Şahin Acar ise ağabeylerine özenerek bu spora başladıklarını, hedeflerinin Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu kaydettiler.
Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten baba Bilal Acar (47), 5 oğlundan birinin futbol, dördünün de güreş ile ilgilendiğini dile getirip, ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Petrolspor, Türkiye, Batman, Fatih, Spor
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