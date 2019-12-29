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Güreşçilerden milletvekili Yıldız'a ziyaret

Kayseri Şekerspor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ı ziyaret etti.

29.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:52 Güreşçilerden milletvekili Yıldız'a ziyaret
Şekerspor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, AK Parti Kayseri Taner Yıldız'ı ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şekerspor Kulübü'nün güreş takımı sporcuları, Yıldız'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten memnuniyet duyan Yıldız, "Sporcularımız hem Kayseri ismini hem de Kayseri Şeker'in ismini yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil, Avrupa'da, Balkanlar'da, dünyada tanıttılar. Güreş bizim ata sporumuz. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da Kayseri Şeker himayesinde gençlerimizin başarılara imza atacağını biliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ziyaret, Yıldız'a Şekerspor Kulübü güreşçilerinin başarılarının bulunduğu fotoğraf ile takımın tişörtünün hediye edilmesinin ardından sona erdi.

Milletvekili, AK Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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