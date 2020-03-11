Güreşe koronavirüs engeli
Güreşte Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
11.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:58
Güreşte Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'de 19-22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon müsabakalarını dünya geneline yayılan koronavirüs sebebiyle ertelediği duyuruldu.
Müsabakaların yapılacağı tarih, UWW tarafından belirlenecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon müsabakalarını dünya geneline yayılan koronavirüs sebebiyle ertelediği duyuruldu.
Müsabakaların yapılacağı tarih, UWW tarafından belirlenecek.
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Kaynak: AA
Etiketler : Macaristan, 22 Mart, Avrupa, Spor
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