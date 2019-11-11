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Güreşte birincilik Kepez'in

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programları kapsamında düzenlenen güreş müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü sporcuları 1 altın, 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

11.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:00Güreşte birincilik Kepez'in
10 Kasım Atatürk'ü Anma Programları kapsamında düzenlenen güreş müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü sporcuları 1 altın, 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programları kapsamında sportif karşılaşmalar düzenlendi. Döşemealtı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Spor Faaliyetleri, yüzlerce sporcu genci bir araya getirdi. Güreş alanında düzenlenen müsabakalarda büyük performans gösteren Kepez Belediyespor Kulübü sporcuları 1 altın, 1 gümüş madalyanın sahibi oldu. Yıldızlar kategorisinde 80 kiloda Mert Can Celil altın madalyanın, Kücük Yıldızlar Kategorisinde Can Polat Çil ise gümüş madalyanın sahibi oldu. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Kepez Belediyespor, 10 Kasım, Spor

Kaynak: İHA

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