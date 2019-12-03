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Güreşte bölge şampiyonu Akçakoca'dan çıktı

Türkiye İmam Hatipler arası bölge şampiyonasında Serbest güreş Gençler A kategorisinde bölge şampiyonu Göktan Rafik Ateşli oldu.

03.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:31Güreşte bölge şampiyonu Akçakoca'dan çıktı
İmam Hatipler arası bölge şampiyonasında Serbest güreş Gençler A kategorisinde bölge şampiyonu Göktan Rafik Ateşli oldu.

Daha önce güreş dalında Türkiye'de dereceleri olan 17 yaşındaki genç sporcu başarılarını düzenli antrenmana ve fındık tarlalarında yaptığı özel çalışmalara bağladı. 'nın Çayağzı köyünde yaşayan 17 yaşındaki güreşçi Ateşli, "Düzenli olarak antrenmanlarımı yapıyor hiç aksatmıyorum, fındık tarlalarında yaptığım özel antrenmanların çok faydasını görüyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Akçakoca, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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