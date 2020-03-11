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Güreşte dünya olimpiyat elemeleri ertelendi

Güreşte Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

11.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:42
Güreşte dünya olimpiyat elemeleri ertelendi
Güreşte Bulgaristan 'ın başkenti Sofya 'da 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Dünya Güreş Birliğinden (UWW) yapılan açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri de ertelenmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: AA

Etiketler : Bulgaristan, Sofya, Spor

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