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Güreşte Kırşehirli sporcuların başarısı

Okul sporları faaliyet programında yer alan güreş müsabakalarında madalya kazanan Kırşehirli sporcular, Türkiye finallerine katılacak.

15.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:16Güreşte Kırşehirli sporcuların başarısı
Okul sporları faaliyet programında yer alan güreş müsabakalarında madalya kazanan Kırşehirli sporcular, finallerine katılacak.
Gençlik ve İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'ta düzenlenen yıldızlar grekoromen güreş müsabakalarında katılan Kırşehirli sporculardan Kaan Altınkulaç ve Onur Can bronz madalyaların sahibi oldu.
Altınkulaç ve Can, elde ettikleri dereceyle, Tokat'ta düzenlenecek Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, derece elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Bora Füzesi, Türkiye, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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