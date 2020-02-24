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Güreşte olimpiyat elemeleri hazırlıkları başlıyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemeleri hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girecek.

24.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:42Güreşte olimpiyat elemeleri hazırlıkları başlıyor
Grekoromen Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemeleri hazırlıkları kapsamında 'da kampa girecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre grekoromen güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nın ardından çalışmalara 26 Şubat Çarşamba günü Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde başlayacak.
Teknik direktör Salih Bora yönetiminde 3 Mart'a kadar sürecek kampa 15 sporcu davet edildi.
Türkiye, grekoromen stilde şu ana kadar 2 sıklette olimpiyat kotası aldı.
Güreşte 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, 19-22 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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