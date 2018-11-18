Gürgen: 'Galibiyet Özgüvenimizi Yerine Getirdi'

Gürgen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyetin oyuncularının öz güvenini yerine getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Avrupa maçları ile hemen hemen 3 günde 1 parkeye çıktığımız için bu karşılaşma, oyuncularımızın öz güveninin yerine geleceği bir maç oldu. Oyunu başından sonuna kadar istediler, hücumda top paylaştılar. İnşallah bundan sonra bu şekilde basketbol oynamaya, doğru basketbol oynamaya devam ederiz. Galibiyetlerimize devam ederek hem yönetimimizi hem seyircimizi hem de kendimizi mutlu ederiz."