18 Kasım 2018, 02:30
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Gürgen: 'Galibiyet Özgüvenimizi Yerine Getirdi'

Gürgen:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında sahasında Pınar Karşıyaka'yı 84-75 yenen Banvit'in başantrenörü Ahmet Gürgen, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın ise takımın yorgun olduğunu belirtti.

Gürgen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı  açıklamada, galibiyetin oyuncularının öz güvenini yerine getirdiğini ifade  ederek, şöyle konuştu:
  "Avrupa maçları ile hemen hemen 3 günde 1 parkeye çıktığımız için bu  karşılaşma, oyuncularımızın öz güveninin yerine geleceği bir maç oldu. Oyunu  başından sonuna kadar istediler, hücumda top paylaştılar. İnşallah bundan sonra  bu şekilde basketbol oynamaya, doğru basketbol oynamaya devam ederiz.  Galibiyetlerimize devam ederek hem yönetimimizi hem seyircimizi hem de kendimizi  mutlu ederiz."
Özhan Çıvgın: "Yorgunduk, rotasyonumuz eksikti"
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Özhan Çıvgın da karşılaşmanın özellikle  ikinci yarısında kötü oynadıklarını belirtti.
Çıvgın, Avrupa kupasında çok tempolu bir maç oynadıklarını  hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Yorgunduk, rotasyonumuz eksikti, sakat oyuncularımız vardı. Bir sürü  mazeret vardı ama maçın özellikle ikinci yarısını çok kötü oynadık. Banvit'e  vermek istemediğimiz sahayı ilk yarı vermedik ama ikinci yarı verdik. Önümüzde  önemli maçlar var. Çarşamba günü önemli bir Avrupa kupası maçımız var. Hafta sonu  da önemli Sakarya maçımız var. Bir an önce toparlanıp iki maçı da seyircimizin  önünde daha iyi oynamak istiyoruz."
Pınar Karşıyaka,Banvit,basketbol

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