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Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar

Oyuncu Gürgen Öz, İstanbul Fatih'te dört kardeşin siyanür içerek intihar etmesiyle ilgili bir video çekerek sitem etti. Öz, videosunda eti altına bulayarak satan Nusret Gökçe'ye de gönderme yaptı.

10.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:58

Fatih'te 48 ile 60 yaş arasındaki 4 kardeşin anne-babalarının ölümünün ardından birlikte yaşadıkları evde bulunan su bardaklarına siyanürü suya karıştırıp, içerek intihar etti. Ülkenin gündemine oturan konu hakkında bir paylaşan oyuncu Gürgen Öz, Nusret Gökçe'ye gönderme yaptı.

"ALTINA BULANMIŞ ET YİYEN GERİZEKALILARA KIZIYORUM"

Gündemde olan konulara çektiği videolarla tepki gösteren Gürgen Öz, dört kardeşin maddi imkansızlıklardan dolayı canına kıymasına sessiz kalamadı. Konu hakkında bir video çekerek Instagram hesabından yayınlayan Öz, "Çok üzgünüm. Fatih'te hayatına son veren dört kardeşi hepiniz duydunuz ve çok trajik bir hayat. Bir tanesinin maaşına haciz gelmiş, vefat ettikten sonra elektrikleri kesildi. Bakkala veresiye borçları da dağ kadar. Artık bir buhran, ümitsizlik ve çaresizlikle hayatlarına son vermişler. Neden yardım istemediklerini bilmiyorum; çünkü belediyeye gittiğinizde iyi kötü bir maaş bağlanabiliyor. Ölen insanları yargılamak çok kolay. Dünyanın da içinde bulunduğu durum itibariyle kızılacak çok şey var. Böyle durumlarda en çok parasızlık içerisinde can çekişen bu kadar insan varken etrafımızda gidip altına bulanmış et yiyen gerizekalılara kızıyorum. Yaklaşık 25 tane stroy (hikaye) çekerek Çeşme'de ne yeyip içtiğini göstermek meraklısı gösteriş budalalarına kızıyorum. Türkiye'de biraz parası olduğu için adam olduğunu sanan, bunu herkesin gözüne sokan kibirli, şımarık o kitleye kızıyorum." dedi.

ETİ ALTINA BULAYARAK SATIŞA SUNDU

Tuzlama hareketiyle fenomen olan sosyetik kasap Nusret Gökçe, bifteği 24 karat altına bulayarak satışa sundu. Gökçe, altına bulanmış etini hazırlama aşamasında çektiği video ile de sosyal medyada oldukça ses getirmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla girdikleri dairenin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşmıştı. Yapılan incelemede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlenmiş, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD ve polis ekiplerince yaklaşık 2,5 saat inceleme yapılmıştı.

Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar

Nusret Gökçe, İstanbul, Gökçe, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (11)
VV:Bu olaylar daha çok devlet yetkililerini ilgilendirir meclisi vekili germiyen beni niye gersin vatandaş ne yapsın herkes kendi ekmeğinin peşinde yaşam keyfinde
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KUHEYL:helal olsun. Benim gibi düşünen biri varmış çok şükür
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MAYK:Nusret bir markadır. Nusret konuşmayı bilmez saçmalar. Bu sebeple hep yüzü ön plandadır. Açılışlarda vs hep şov yapar ama hiç konuşmaz. Nusret in etleride çiğ ettir hiçbir tad yoktur. Sırf marka diye görgüsüzler gidiyor.
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KEREM:nusret ruhsuzun teki
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DELİDİR AMA!:Sevgili Gürgen , söylediklerine A dan Z ye katılıyorum . Amaaaa. Sadece altın tozu yiyen ve Çeşme de yedikleriyle selfi çekenler mi suçlu ? Acaba diyorum , asgari ücretin daha önceki yıllarda 1707 yumurta alınıp 2019 yılında 4374 yumurta alındığı hesabı yapıp , elektrik ve doğal gaz sorulunca kıkır, kıkır gülenler hiç mi suçlu değil ? Ne dersin ?
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VOLKAN DEMİREL:Gürgen Öz cok dogru anlatmis.
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CONİ:dogru diyo sorsan herkes vatansever 15 temmuz ruhu dersiniz ama eline gecrse bu millet birbirini bir kasik suda bogar !
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ANQROW:Adamsın, Nusreti boşverin
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ADINIZI YAZIN IBO:gurgen cok dogru konusmus halal olsun
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ANGARALI06:Kötü ekonomi yönetimi,maalesef daha çok intihar olayları yaşanacak gibi..
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