Gürgen Öz'den Mehmet Akif Alakurt'a Olay Sözler: Her Sakalı Olan Adam Değil

Ünlü oyuncu Gürgen Öz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. Öz, paylaştığı videoda geçtiğimiz günlerde, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen." Mehmet Akif Alakurt'a cevap verdi.

"HER SAKALI OLAN ADAM DEĞİL"

İşte Gürgen Öz'ün paylaşımı:

"Hayatım ya yine beni gülerken yakaladın ama elimde değil. Biliyorsun geçen hafta birisi çıktı Türk kadını şöyledir böyledir, abuk sabuk konuştu ortalık birbirine girdi. Şimdi bakalım nedir Türk kadını? Şimdi biliyorsun doğada aslan var erkek aslan böyle sakalı var. Bu bütün gün durur, böyle mal mal yatar. Dişi aslan da asıl güçlü olandır. Avlanır, çocuklara bakar her şeyi yapar, savunur. Eğer erkek aslan yeterince güçlü duramazsa onu salar. Şimdi bizim dünyamızda da böyle anlatabiliyor muyum? Her sakalı olan adam değil. Bir de adam eğer gerçekten adam gibi duramazsa Türk kadını onu salar. Acımaz yani. Çünkü Türk kadını güçlü ya. Nelerle uğraşıyor nelere göğüs geriyor. Namus bekçileriyle uğraşıyor, mahalle baskısıyla uğraşıyor, ekonomik olaylarla uğraşıyor, maço tavırlarla uğraşıyor ama sen adam gibi değilsen seni salar sonra ağlarsın. Unutmayalım ki Kurtuluş Savaşı'nda sırtında mermi taşımış kadından korkacaksın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun be."

Mehmet Akif Alakurt'a Olay Sözler: Her Sakalı Olan Adam Değil">

"ÇIKARLARINI ELDE EDENE KADAR MÜKEMMELİ OYNAYAN KADINA TÜRK KADINI DENİR" DEMİŞTİ

Alakurt paylaşımında, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." demişti.