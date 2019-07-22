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Oyuncu Gürgen Öz, özel hastanelerde fazla para almasına sitem etti

Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bazı özel hastanelerde gereksiz testler yapılarak insanlardan para alınmasına sitem etti.

22.07.2019 12:12

Bir süredir 'The K.R.O' adı altında çektiği videolarla gündemde olan konulara gönderme yapan ve son olarak Şeyma Subaşı'nın kitabını eleştiren oyuncu Gürge Öz, yeni videosuyla gündeme geldi. Öz, bu sefer de bazı özel hastanelerinde yapılan gereksiz testlere ve alınan fazla paralara dikkat çekti.

"KARIN AĞRISIYLA GİDİP 2 BİN 500 ÖDEDİ"

Gündemde olan konularla ilgili videolar çekerek gönderme yapan Gürgen Öz, son videosunda arkadaşının karın ağrısıyla özel hastaneye giden ve bir sürü testin ardından ilaç yazılarak 2 bin 500 TL ödeme yapmasını anlattı.

"İNSANLARIN DURUMUNDAN İSTİFADE EDİP SOYUYORLAR"

Çevresinde yaşanan olayı ele alan oyuncu, bazı özel hastanelere şu sözlerle gönderme yaptı: "Bütün Özel hastaneler değil, çok kaliteli, iyi çalışanlarını dışarıda tutuyorum ama %80 bu ülkede Özel hastaneler CAN korkusuyla gelen insanların endişeli durumundan istifade edip onları gerekli gereksiz testlere sokarak suistimal ediyorlar, kaba tabiriyle Soyuyorlar!

"AVLANACAK KEKLİK GİBİ"

Yani işiniz düştü mü Hapı Yuttunuz! İnsanoğlu hastalık hali olunca boynu bükük oluyor, hastaneye güveniyor. Başka nereye güvenecek? Fakat karşı taraf hastayı, kapıdan içeri girdiği andan itibaren avlanacak keklik gibi görmekte zaten. Böyle o kadar çok olaya şahit oldum ki..! Bu memleketteki açgözlülük, bu etik dışı, hunharca hırs ve üç kağıtçılık... Kelimenin tam anlamıyla; Ayıp... Sağlık Kapitalizminin en vahşi olduğu yer Amerika'dır ama sağlık konusunda onu da Amerika'dan öğrenecek değiliz evelallah! Herkeslere geçmiş Olsun diyorum!"

Oyuncu Gürgen Öz, özel hastanelerde fazla para almasına sitem etti
Şeyma Subaşı, Magazin, Güncel

YORUMLAR (6)
MURAT: Bu özel hastanelere bir düzenleme gelmesi gerek Resmen soyuyorlar
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ERHAN: şehir hastaneleri tam bir felaket bu millet için
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ADMI: peki ya parası olmayanı
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112: kesinlikle haklı . . .
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FLAUBERT: Devlete git ozaman
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