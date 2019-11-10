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Gürgentepeli öğrenciler atletizmdeki başarılarıyla fırtına estiriyor

Ordu'nun 16 bin nüfuslu Gürgentepe ilçesinde atletizm branşında elde edilen başarılar dikkat çekiyor. Sporda gurur kaynağı olan ilçe, atletizmde büyük ses getiriyor.

10.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:07

'nun ilçesinde Türk sporuna büyük katkılar sağlanıyor. Başarılı öğrenciler çıkaran 16 bin nüfuslu ilçe, özellikle atletizm branşındaki sporcularıyla bölgede fırtına estiriyor.

GÜRGENTEPE'DE ATLETİZM DAMGASI

Gürgentepe, Ordu-Sivas karayolunun üzerinde bulunan 1275 rakımlı Ordu'nun en yüksek 2. ilçesi. 16 bin nüfuslu ilçede, Şirinköy Şehit Mevlüt Göl Ortaokulu ve Gürgentepe Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesi'nde, Türk sporuna büyük katkılar sağlanmakta. Özellikle ilçede atletizm branşında ele edilen başarılar Ordu'nun gurur kaynağı olmuş durumda. Atletizmdeki başarının en büyük faktörü ise ilçede görev yapan antrenörler. Alanında deneyimli beden eğitimi ve spor öğretmenleri Kadir Ölmez ve Ali Buzkuş, atletizm sporcuları yetiştirip öğrencilerin fiziksel ve sosyal açıdan gelişmeleri için büyük çaba sarf ediyor.

"ÖĞRENCİLERİN TOPLUMA YARARLI BİRER FERD OLMALARINI SAĞLIYORUZ"

İlçede ücretli öğretmenlik yapan atletizm antrenörü Kadir Ölmez, öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutup topluma yararlı birer ferd olmaları için yoğun çalışma içinde olduklarını belirterek, "İlçemiz küçük bir yer. Öğrencilerin sosyal aktivite yapabilecekleri bir yer yok. Biz de çocuklara spor yapabilecekleri yer oluşturduk. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup topluma yararlı birer ferd olmalarını sağlıyoruz." dedi.

İlçede bazı eksikliklerin olduğunu vurgulayan Ölmez, "Eksik malzemelerimiz var. kıyafeti bulmakta zorluk çekiyoruz. Fakat elimizdeki imkanlarla gece günüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız elimizden geldiğince vatanını, milletini seven sağlıklı gençler yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

GÜRGENTEPE'NİN ATLETİZMDEKİ BAŞARILARI

Ordu'da atletizm denilince akla ilk gelen ilçedeki gurur tablosu ise şöyle: 2016 genç erkek il 1.si, 2016 Artvin bölge 5.si, 2017 küçük kızlar il 1.si, 2017 küçük erkek il 3.sü, 2017 kızlar proje yarışması il şampiyonu, 2018 yıldızkızlar ve erkekler puanlı atletizm il 1.si, 2018 küçük erkekler puanlı il 2.si, 2018 genç erkekler il 1.si, genç kızlar il 2.si, 2018 yıldız erkek ve kızlar kros il 1.si, 2016 çorum bölge 3.sü, 2017 küçük kızlar proje Türkiye finali.

Gürgentepeli öğrenciler atletizmdeki başarılarıyla fırtına estiriyor

Gürgentepe, Atletizm, Ordu, Spor, Güncel


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