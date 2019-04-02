Gürhan Kaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR BAYAT belediye başkan adayı olan Gürhan Kaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR BAYAT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Gürhan Kaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR BAYAT adayı Gürhan Kaya kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR BAYAT adayı Gürhan Kaya yüzde kaç oy aldı?

Gürhan Kaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR BAYAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Gürhan Kaya BAYAT ilçesinde % 0,34 oranında oy almıştır. BAYAT ilçesinde % 0,34 oranında oy olan Gürhan Kaya adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR BAYAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.